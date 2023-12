Mission Viertelfinale Bayer will früh für Klarheit sorgen

Während sich Bayer mit zwei Erfolgen bei Teutonia Ottensen (8:0) und beim SV Sandhausen (5:2) für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziert hat, präsentierten sich auch die Paderborner in dem K.o.-Wettbewerb in starker Verfassung. Dem 7:0 bei Energie Cottbus ließ das Team von Coach Lukas Kwasniok Anfang November ein 3:1 beim SC Freiburg folgen. „Wir müssen noch drei Spiele gewinnen, um ins Finale zu kommen. Das ist unser Ziel“, sagt Bayers Trainer Xabi Alonso. Paderborn sei ein starker Gegner, den er respektiere, als entsprechend schwierig schätze er die Aufgabe ein. „Es gibt keinen einfachen Weg im Profifußball.“ Man müsse nur in Freiburg nachfragen, wie böse Überraschungen gegen Paderborn aussehen können. „Und wir haben auch beim FC Bayern gesehen, was passiert ist.“ Zur Erinnerung: Der Rekordsieger verabschiedete sich mit einem 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Wettbewerb.