„Aufgabe des gesamten Klubs“ : Bayer 04 will Überflieger Wirtz auf dem Boden halten

Bayer 04 will Überflieger Wirtz auf dem Boden halten

Leverkusen Bayer Leverkusens Florian Wirtz ist mit 18 Jahren bereits Leistungsträger der Werkself. Auch am Samstag gegen den FSV Mainz werden seine Qualitäten gefragt sein, doch Trainer Gerardo Seoane betont: „Er ist ein junger Spieler und darf auch Fehler machen.“

Er ist 18 Jahre, nach Dortmunds Erling Haaland aktuell zweitbester Scorer der Bundesliga und eilt von einem Rekord zum nächsten: Die Rede ist von Florian Wirtz. Wer derzeit über Bayer Leverkusen spricht, kommt nicht drumherum, die Leistungen des Youngster explizit hervorzuheben. Der gebürtige Pulheimer hat in den vergangenen drei Spielen jeweils ein Tor sowie eine Vorlage beigesteuert und dazwischen auch noch als Joker in der Europa League geglänzt. Dass er trotz dieser Fabelleistungen nicht abhebt, sei nun Aufgabe des gesamten Klubs, betont sein Trainer Gerardo Seoane vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz 05.