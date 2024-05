Meisterschale kommt nach Leverkusen Bayer will den FC Arsenal beerben

Bis jetzt hatten die Spieler von Bayer Leverkusen nicht wirklich die Muße, ihre überragende Saisonleistung zu reflektieren und zu realisieren. Bereits seit Wochen steht die Werkself als Deutscher Meister fest, gefeiert wurde nach dem 5:0 gegen Bremen am 14. April mit Fake-Trophäen aus Pappe und Plastik. Nach dem Heimspiel am Samstag gegen Augsburg (15.30 Uhr) gibt es endlich das echte Objekt der Begierde: Die Schale kommt nach Leverkusen. Der Werksklub ist bereits per Gravur in den berühmten Ringen aller Titelträger verewigt. Die Fotos der Mannschaft im Konfettiregen werden um die Welt gehen. Spätestens dann dürfte den Profis ein bisschen klarer werden, was sie vollbracht haben.