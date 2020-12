Topspiel am Samstag : Im dritten Anlauf will es die Werkself schaffen

Julian Baumgartlinger, hier im Spiel gegen Nizza, ist eines der Gesichter des Höhenflugs beim Werksklub. Foto: Bayer 04

Leverkusen In diesem Jahr hat Leverkusen in der Liga und im Pokalfinale 2:4 gegen München verloren. Am Samstag kommt es zu dritten Duell beider Klubs.

Vier Tore hat die Werkself in den beiden (Geister-)Spielen in diesem Jahr gegen Bayern München erzielt. Für etwas Zählbares haben die Treffer aber in beiden Partien nicht gereicht. Sowohl das Ligaspiel Anfang Juni als auch das Pokalfinale in Berlin im Juli verlor Bayer 04 jeweils mit 2:4 gegen das zu diesem Zeitpunkt wohl beste Team der Welt. Am Samstag (18.30 Uhr), im letzten Pflichtspiel vor der kurzen Winterpause, bekommen Trainer Peter Bosz und seine Profis nun erneut die Gelegenheit, dem Rekordmeister ein Bein zu stellen. Und die Chancen, dass es im dritten Anlauf mal wieder funktioniert, stehen nicht schlecht.

Selbst langjährige Anhänger der Werkself sind in diesen Tagen überrascht, mit welcher Leichtigkeit das Bosz-Team von einem Sieg zum nächsten eilt. Der schier unbändige Wille, jeden Gegner in jedem Spiel zu dominieren, wurde unter der Woche einmal mehr beim in der Höhe verdienten 4:0-Erfolg im Derby beim 1. FC Köln deutlich. Die Abwehr wirkt so stabil wie selten zuvor in den vergangenen Jahren. Zehn Gegentore hat Lukas Hradecky in dieser Bundesliga-Saison erst kassiert. Damit präsentiert sich die Defensive von Bayer 04 bislang deutlich sattelfester als die der Münchner. Zum Vergleich: Der in dieser Woche zum fünften Mal zum Welttorhüter gekürte Manuel Neuer hat bereits 18 Mal hinter sich greifen müssen.

Info So könnte Leverkusen gegen München spielen Tor Hradecky Abwehr Weiser, Tah, Tapsoba, Sinkgraven Mittelfeld Baumgartlinger, Amiri, Wirtz Sturm Bailey, Schick, Diaby

Warum die Buchmacher derzeit dennoch die Bayern in der Favoritenrolle wähnen, ist wohl nur mit der geballten Offensivkraft zu erklären, die die Mannschaft von Coach Hansi Flick entwickeln kann. 37 Treffer nach zwölf Partien sind einsame Liga-Spitze. Doch auch in dieser Statistik brauchen sich die Leverkusener nicht zu verstecken. Elf unterschiedliche Torschützen zeichnen für Bayers bisher 27 Liga-Treffer verantwortlich – der zweitbeste Wert nach dem FCB. In Moussa Diaby und Leon Bailey weiß Bosz die aktuell wohl gefährlichste Flügelzange aller Bundesligisten in seinen Reihen. Und Bayers Mittelstürmer Patrik Schick und Lucas Alario, die derzeit Jobsharing betreiben, haben bereits bewiesen, dass sie wissen, wo das Tor steht.

Angespannt bleibt die Personalsituation unter dem Bayer-Kreuz. Kapitän Charles Aránguiz fehlt bis auf Weiteres aufgrund von Problemen an der Achillessehne, Madrid-Leihgabe Santiago Arias wird nach seinem Wadenbeinbruch erst in einigen Monaten zurückerwartet und auch Exequiel Palacios (Brüche an den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule) sowie Paulinho (Reha nach Kreuzbandriss) sind noch nicht einsatzfähig. Gleiches gilt vermutlich auch für beide Bender-Zwillinge. Sven Bender wird nach seiner Kapselverletzung nicht mehr zum Einsatz kommen und sein Bruder Lars, der bereits die Partie in Köln wegen Schmerzen im Oberschenkel absagen musste, verpasst wahrscheinlich ebenfalls das Top-Spiel.

Leverkusens Profis zeigten sich im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Duells zwischen dem Ersten gegen den Zweiten vorsichtig optimistisch. Mittelfeldspieler Nadiem Amiri sagte: „Man muss Herz und viel Wille zeigen – die Qualität haben wir auf jeden Fall. Wir werden einen guten Plan an die Hand bekommen und schauen, was dabei herumkommt.“ Der 24-Jährige freue sich auf die Partie und versprach, nach zuletzt 19 Pflichtspielen in 94 Tagen für die Werkself die letzten Kraftreserven anzuzapfen: Danach ist Urlaub, also können wir noch einmal alles reinhauen.“