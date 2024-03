Europa League Bayer tritt den weiten Weg Richtung Viertelfinale an

In der jüngeren Vergangenheit ging es so oft um die Serie von Bayer Leverkusen, die immer wahrscheinlicher werdende Meisterschaft und den möglichen Pokalsieg, dass die Europa League beinahe ein wenig in Vergessenheit geraten ist. An diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) steigt die Werkself wieder in den Wettbewerb ein. Im Hinspiel des Achtelfinales geht es zu einem wohlbekannten Gegner: Qarabag Agdam.