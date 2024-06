Tschechiens EM-Rekordschütze Wieder Sorgen um Bayers Stürmer Patrik Schick

Gegen Georgien taten sich Schicks Tschechen ansonsten jedoch schwer, sich für ihre Offensivbemühungen zu belohnen und scheiterten immer wieder am überragenden Schlussmann Giorgi Mamardashvili. „Wir waren das bessere Team, aber der Torwart hat uns gestoppt“, sagte Schick. 27:5 Torschüsse standen am Ende in der Bilanz, und doch reichte es für die „Reprezentace“, die zum Auftakt spät mit 1:2 gegen Portugal verloren hatte, wieder nicht zum Sieg. Auch der Treffer zum vermeintlichen 1:0 durch den Leverkusener Adam Hlozek zählte nicht, da der Angreifer den Ball zuvor mit dem Arm touchiert hatte. Nach seinem Bankplatz zum Start in das Turnier stand er dieses Mal in der Startelf und durfte 55 Minuten mitmischen.