Trainingslager von Bayer 04 Leverkusen : Wieder Sorgen um Panagiotis Retsos

Panagiotis Retsos, hier im Spiel gegen den FC Augsburg Foto: dpa, mb sab

Zell am See Baer 04 Leverkusen macht sich Sorgen um Abwehrspieler Panagiotis Retsos. Der 19-Jährige fasste hat am Mittwoch das Training der Werkself in Zell am See vorzeitig beenden müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Bergmann

Bayer 04 Leverkusens Abwehrspieler Panagiotis Retsos hat das Training der Werkself am Mittwochabend vorzeitig beenden müssen. Der griechische Nationalspieler der Werkself griff sich beim Verlassen des Platzes an den hinteren Oberschenkel.Nach einer kurzen Behandlung durch Mannschaftsarzt Dr. Burak Yildirim wurde der 19-Jährige ins Teamhotel gebracht. Eine Diagnose steht noch aus.

"Vermutlich ist es ihm beim Dehnen in den Rücken gefahren", sagte Trainer Heiko Herrlich. Sein erster Verdacht ist, dass sich Retsos einen Nerv im Lendenwirbelbereich eingeklemmt hat. "Ich habe im Fußball schon viel erlebt, aber dass sich jemand beim Dehnen einen Faserriss zugezogen hat, noch nicht."

Der Innenverteidiger hatte sich bereits auf der Fahrradtour zu Beginn der Vorbereitung die Hand gebrochen. Erst in der vergangenen Woche war er wieder ins Mannschafstraining eingestiegen. Im Trainingslager in Zell am See (bis 5. August) absolvierte er die Einheiten zuletzt mit einer Carbonschiene am Arm.

(sb)