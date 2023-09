Optimaler Saisonstart Wie Simon Rolfes die Werkself neu erfunden hat

Lange, bevor die schwierige Saison doch noch zu einem versöhnlichen Ende geführt war, kündigte Simon Rolfes einen Umbruch im Kader von Bayer Leverkusen an. Bereits im Februar betonte der Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen, dass die Mannschaft im Sommer ein neues Gesicht erhalten werde – und müsse. Gesagt, getan: Acht größtenteils gestandene Profis wechselten ins Rheinland, in Moussa Diaby verließ nur ein Leistungsträger das Team. Die weiteren Abgänge waren angesichts der Neuen verkraftbar bis unerheblich. Der Ligastart mit optimaler Punktausbeute nach drei Partien entfacht Euphorie unter dem Bayer-Kreuz. Das Team wirkt so gefestigt wie lange nicht mehr. War es ein perfekter Transfersommer?