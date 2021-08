Neuer Kapitän : Wie Lukas Hradecky die Werkself führen will

Leverkusen Mit der Wahl von Lukas Hradecky zum neuen Kapitän hat Bayers Trainer Gerardo Seoane eine Fehlentscheidung aus der Vorsaison korrigiert. Der Schlussmann empfindet das Amt als große Ehre und will positiv auf die Mannschaft einwirken.

Die Entscheidung, Hradecky zum Kapitän zu machen, geht auf Gerardo Seoane zurück. Julian Baumgartlinger , Jonathan Tah und der nun ehemalige Leader Charles Aránguiz sollen den Keeper in seiner neuen Rolle unterstützen. Dass der Chilene die Binde los ist, korrigiert eine Fehlentscheidung des ehemaligen Bayer-Trainers Peter Bosz . Aránguiz war nach dem Rückzug von Lars Bender als Kapitän vor gut einem Jahr auf den ersten Blick eine gute Wahl. Der Mittelfeldspieler ist bissig, laufstark, geht voran, scheut keinen Zweikampf und kann an guten Tagen die Mannschaft durch seine Präsenz mitreißen.

Ein Problem war indes, dass er in der Vorsaison von Ende Oktober bis Mitte Januar verletzt passen musste und danach lange brauchte, um zumindest in die Nähe guter Form zu kommen. Zudem gilt der Chilene als „stiller Krieger“, der auf und neben dem Platz alles andere als ein Wortführer ist – was vielleicht auch an der Sprachbarriere liegt. Für die lateinamerikanischen Spieler im Kader sei der 32-Jährige nach wie vor ein wichtiger Ansprechpartner, betonte Hradecky. Hinzu kämen Tah und Baumgartlinger als weitere Spieler mit Anführerqualitäten. „Wir haben genug Leaderfiguren in der Mannschaft. Auch von ihnen muss mehr kommen – und von mir.“