Weniger Ballbesitz, mehr Torgefahr : Wie die Werkself die Statistik besiegt hat

Patrik Schick feiert mit Moussa Diaby, Mitchel Bakker und Paulinho (v.l.) sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Mönchengladbach. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04/Jörg Schüler

Leverkusen Ein Blick auf die Zahlen reicht nicht, um das 4:0 (2:0) von Bayer 04 zum Heimauftakt gegen Borussia Mönchengladbach zu erklären. Ein erster Trend unter Coach Gerardo Seoane lässt sich derweil erkennen: Ballbesitzfußball ist nicht alles.

Angesprochen auf die miese Heimbilanz seines Teams zog der türkische Trainer Fatih Terim vor einigen Jahren einen bemerkenswerten Vergleich. Er sagte: „Statistiken sind wie Miniröcke: Sie verraten eben nicht alles.“ Würde sich der Coach von Galatasaray Istanbul die Zahlen der Werkself beim 4:0-Heimsieg gegen Mönchengladbach ansehen, dürfte er sich in seiner Aussage bestätigt fühlen. Denn trotz des klaren Sieges der Leverkusener sprach die Bilanz eigentlich eher für die Gäste vom Niederrhein.

Das Team von Trainer Adi Hütter schlug mehr Flanken (9:6), spielte mehr Pässe (524:448) bei einer leicht besseren Quote (85:83 Prozent) und hatte mehr Ballbesitz als die Werkself (54:46). Lediglich bei den Abschlüssen hatten die von Gerardo Seoane trainierten Profis etwas die Nase vorn (12:10 Torschüsse). Dass es für Bayer 04 dennoch zu einem deutlichen Erfolg reichte, lag natürlich auch am Spielglück. Aber eben auch an einem ersten Trend, der sich unter Seoane beobachten lässt – weg vom unter Peter Bosz praktizierten Ballbesitzfußball.

Info Zahlen aus der Partie gegen Mönchengladbach Befreiungsschläge 14:7 Gew. Kopfballduelle 6:9 Abseits 5:2 Einwürfe 13:26 Ballberührungen 574:645

Unter dem Niederländer und jetzigem Coach von Olympique Lyon dominierte Leverkusen in nahezu jeder Partie das Geschehen auf dem Rasen und ergötzte sich an schier unendlich langen Passstafetten. Selbst in der schwächsten Phase unter Bosz im Frühjahr dieses Jahres war die Werkself beinahe jedem Gegner – zumindest den Zahlen nach zu urteilen – eindeutig überlegen. Die Niederlagen bei Union Berlin (16. Spieltag, 0:1), gegen Wolfsburg (18. Spieltag, 0:1), in Leipzig (19. Spieltag, 0:1), gegen Freiburg (23. Spieltag, 1:2) und gegen Bielefeld (25. Spieltag, 1:2) eint nämlich eines: In jeder Begegnung war die Werkself in punkto Ballbesitz, gespielte Pässe, Passquote und geschlagene Flanken im Vorteil. Abgesehen von der Partie in Leipzig galt das auch für die Zahl der abgegebenen Torschüsse. Allein: Die Resultate spiegelten die vermeintliche Dominanz in keiner Weise wider.

Sicherlich wäre es noch verfrüht, aus dem einen Heimspiel unter Seoane Rückschlüsse für die gesamte Saison zu ziehen. Dennoch ist es auffällig, dass Bayer unter dem 42-Jährigen nicht mehr ausschließlich versucht, sich aus einer geordneten Defensive heraus in die Spitze zu kombinieren. Exemplarisch dafür steht die 39. Minute gegen Gladbach. In der schlug Sommerzugang Odilon Kossounou von der rechten Defensivseite einen langen Flankenball auf Patrik Schick. Der Tscheche profitierte von einem Abstimmungsfehler der Gladbacher Hintermannschaft und verbuchte eine seiner Großchancen. So kann es eben auch funktionieren.

Wie der Werksklub zum Erfolg kommt, hängt natürlich auch vom Gegner ab. Ein wichtiges Kriterium bei der Verpflichtung des Schweizer Meistertrainers war dessen Geschick, die eigene Taktik mit Blick auf jeden Kontrahenten gezielt anpassen zu können. Mehr Flexibilität und Pragmatismus, weniger Dogmatismus. Andere Teams werden sicher weniger den offenen Schlagabtausch mit Bayer suchen, als es Gladbach probiert hat.