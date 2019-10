Havertz und Amiri gegen Alario : Wie Spieler der Werkself den Länderspielabend prägten

Leverkusen Lange sah es so aus, als könnte Kai Havertz nach seinem ersten Länderspieltor auch einen Sieg gegen Argentinien feiern. Doch dann kam Lucas Alario.

Einen Tag nach seinem 27. Geburtstag zeigte der Argentinier eine Topleistung gegen Deutschland. In gerade einmal 19 Minuten traf er nach seiner Einwechslung zum 1:2 und legte in den Schlussminuten auch noch das 2:2 vor. Letztlich konnte das Trio mit dem Remis wohl gut leben, aber ein bisschen dürfte es die deutschen Nationalspieler aus Leverkusen auch genervt haben, dass ausgerechnet Alario einen Strich durch die Siegesrechnung machte. Der griff nach der Partie zu martialischen Worten. „Für das Nationaltrikot musst du um dein Leben kämpfen“, ließ sich Alario zitieren, der in dem südamerikanischen Starensemble bislang eher die zweite Geige spielt. „Jede Minute – egal, ob es fünf, zehn oder 15 Minuten sind – musst du zeigen, dass du unbedingt dabei sein willst und dem Trainer seine Entscheidung schwer machen.“

Angesichts dieser Erfolgserlebnisse ist für beide wohl auch zu verkraften, dass Alario nach seiner Einwechslung die Feierlaune etwas eintrübte. So konnten alle Leverkusener Nationalspieler wohl mit dem Remis leben. Jonathan Tah hatte die Partie indes verpasst. Der Innenverteidiger ist erkrankt und vorzeitig abgereist, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Bereits am Freitag, 18. Oktober, geht es für die Werkself in der Bundesliga bei Frankfurt weiter (20.30 Uhr). Für Havertz und Amiri steht zuvor am Sonntag in der EM-Qualifikation noch die Partie in Estland an, während Alario mit Argentinien um den halben Globus fliegt und in Ecuador gefordert ist.