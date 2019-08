Nach drei Pflichtsiegen zum Start : Jetzt wird’s ernst für Bayer 04

Leverkusen Die Profis der Werkself können auf einen gelungen Saisonstart zurückblicken. Doch sie wissen auch: Ab jetzt wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Es warten Hoffenheim, Dortmund – und der erste Gegner in der Champions League.

Die ersten drei Hürden der noch jungen Saison hat die Werkself vergleichsweise mühelos genommen und sich dabei von Spiel zu Spiel gesteigert. Beim jüngsten 3:1-Erfolg in Düsseldorf dominierte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz rund 75 Minuten Ball und Gegner nach Belieben. Erst in der letzten Viertelstunde ließ Bayer 04 die Zügel etwas schleifen – und prompt erzielten die Landeshauptstädter den Anschluss.

So einen Spannungsabfall dürfe es am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hoffenheim nicht mehr geben, fordert Innenverteidiger Sven Bender. „Die Ballverluste sind gefährlich“, mahnt der 30-Jährige. Er spricht von „Kleinigkeiten“, die es zu verbessern gelte. „Wir sind auf einem guten Weg und haben schon vieles deutlich besser gemacht. Ich hoffe, dass wir uns gegen Hoffenheim noch einmal steigern können.“ Er und seine Teamkollegen seien Profis, die immer versuchten, das Maximum zu erreichen und das vom Coach geforderte Spiel umzusetzen. „Deswegen haben wir auch den Anspruch an uns selbst, alles richtig zu machen.“ Auch wenn das freilich selten funktioniere.

Bevor das Bosz-Team am Samstag gegen die TSG ran darf, steht ein weiterer Höhepunkt bevor. Am Donnerstagabend (18 Uhr) werden in Monaco die Gruppen für die Champions League ausgelost. Als Team aus dem dritten Lostopf könnte die Werkself zum Beispiel in einer Gruppe mit Titelverteidiger Liverpool, dem spanischen Rekordsieger Real Madrid und dem türkischen Spitzenverein Galatasaray Istanbul landen.