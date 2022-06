Erster Sommerzugang : So soll Stürmer Adam Hlozek der Werkself helfen

So soll Stürmer Adam Hlozek der Werkself helfen

Portugals Joao Cancelo (l.) kämpft mit dem tschechischen Nationalstürmer und Neu-Leverkusener Adam Hlozek in Lissabon um den Ball. Foto: AP/Armando Franca

Leverkusen Bayers Sportdirektor Simon Rolfes erklärt, welche Stärken der neue Offensivspieler mit nach Leverkusen bringt – und welche Rolle Patrik Schick bei dem Transfer seines Landsmannes gespielt hat.

Auf der Tribüne war Simon Rolfes umgeben von Menschen, die mit derselben Absicht ins Stadion gekommen waren: sich von den Fähigkeiten Adam Hlozeks zu überzeugen. „Als ich ihn beobachtet habe, war es ähnlich wie bei Patrik Schick . Scouts von allen möglichen Klubs waren vor Ort, um sich diesen einen Spieler anzuschauen“, sagt der Sportdirektor von Bayer 04 im Rückblick. Was der tschechische Youngster auf dem Rasen zeigte, beeindruckte den Verantwortlichen des Werksklubs offensichtlich nachhaltig. Im Sommer machte Rolfes nun Nägel mit Köpfen und verpflichtete den 19-Jährigen für 16 Millionen Euro, wobei sein abgebender Klub Sparta Prag bei einem Weiterverkauf mit 30 Prozent beteiligt werden soll.

Hlozek ist der erste und bislang einzige externe Zugang beim Werksklub für die neue Saison. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung im bezahlten Fußball. „Adam war schon mit 16 Jahren körperlich sehr weit und hat den Sprung zu den Profis daher früh geschafft. Bei seinen Torquoten und Vorlagen war es kein Wunder, dass ihn viele Teams auf dem Zettel hatten“, sagt Rolfes. In der Jugendakademie des Prager Spitzenklubs ausgebildet, gab Hlozek 2018 sein Debüt für die Profis – als jüngster je eingesetzter Spieler in der Geschichte Spartas. Wenige Monate darauf gelang ihm sein erstes Tor für den Traditionsklub.

Die Stärken des jüngsten Bayer-Transfers liegen vor allem im Abschluss. „Adam kann rechts wie links vollenden und verfügt über einen super Schuss. Wenn er rund um den Sechzehnmeterraum in Position kommt, hat er große Qualitäten. Durch ihn wird unsere Offensive noch variabler“, betont Rolfes. Während Leverkusens Top-Stürmer Schick seine Treffer zumeist im Bereich rund um den Elfmeterpunkt und bis zum Tor erziele, sei Hlozek eher eine Reihe hinter dem Neuner aktiv. Von dort soll er kommende Saison für mehr Torgefahr sorgen – ähnlich wie Sardar Azmoun, der laut Rolfes ebenfalls über einen guten Abschluss verfüge, im Gegensatz zu Hlozek aber weniger wuchtig, dafür etwas gezielter den Ball aufs Tor bringe.

Dass sich Hlozek trotz anderer Angebote für die Offerte des Werksklubs entschieden hat, hängt freilich auch mit der Entwicklung Schicks unter dem Bayer-Kreuz zusammen. „Patrik und er kennen sich aus der Nationalmannschaft. Das hat uns natürlich geholfen. Schick ist aktuell die prägende Figur im tschechischen Fußball und dort nicht ohne Grund Fußballer des Jahres geworden. Adams Berater hat gesehen, wie wir mit Patrik in den vergangenen Jahren gearbeitet haben und wie er sich bei uns entwickelt hat.“

Zum Start sollten die Leverkusener Fans jedoch keine Wunderdinge vom Nationalstürmer erwarten, der aktuell mit seiner Landesauswahl in der Nations League aktiv ist. „Er wird seine Zeit brauchen, um sich zu adaptieren“, sagt Rolfes. Dem robusten Angreifer traut er freilich trotzdem zu, auch im ersten Jahr einen positiven Eindruck zu hinterlassen und eine „gute Rolle“ im Team einzunehmen. „Er wird sicher viele Spiele machen und uns auch helfen. Er kann entweder auf dem Flügel, als zweite Spitze oder aufgrund seiner Kopfballstärke auch als Neuner eingesetzt werden.“

Wie genau Hlozeks neuer Trainer Gerardo Seoane den vielseitig einsetzbaren Profi integrieren will, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. „Wenn er viel Spielzeit bekommt, wird das sicher helfen. Irgendwann muss er natürlich seine Position im Team finden. Zum Einstieg ist es aber gut, dass er variabel einsetzbar ist. Das sollte eben nur möglichst kein Dauerzustand bleiben.“

Die Konkurrenz für den EM-Teilnehmer von 2021 ist beim Werksklub naturgemäß deutlich größer als in Prag. Mit Moussa Diaby, Amine Adli und Paulinho gibt es aktuell mehrere Optionen für die linke Außenbahn. Was den Platz als hängende Spitze hinter Schick betrifft, dürfte Hlozek hinsichtlich seiner Einsatzzeiten noch vom Ausfall Florian Wirtz‘ in der Hinrunde profitieren. Ansonsten wird wohl Azmoun den Großteil der Minuten auf dieser Position für sich beanspruchen.