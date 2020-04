Abwehrtalent von OGC Nizza : Bayer Leverkusen hat wohl Interesse an Sarr

Leverkusen Der französische U-Nationalspieler Malang Sarr vom OGC Nizza soll sich in den Fokus der Verantwortlichen von Bayer Leverkusen gespielt haben. Auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach soll es bereits beim 21-Jährigen versucht haben.

Was für den Abwehrspieler spricht, ist dessen Vielseitigkeit. Sarr kann sowohl auf der linken Abwehrseite als auch im Zentrum spielen. Bei sechs seiner 16 Startelfauftritte für Nizza in dieser Saison wurde er als Linksverteidiger eingesetzt, zehn Mal spielte er im Zentrum. Sarr könnte der linke Innenverteidiger in der Dreier- oder Viererkette sein, aber auch auf der Außenbahn spielen. Das Abwehrtalent hat allerdings nach einer Verletzung zu Beginn der Spielzeit nicht an seine in der Vorsaison gezeigte Form anknüpfen können und war beim Sechsten der Ligue 1 nicht mehr unangefochten. An seinem zweifelsfrei großem Talent hat sich dadurch natürlich nichts geändert, was ihn weiter auch für Bayer und Bosz interessant macht.