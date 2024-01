Konkurrenz hofft auf Patzer Werkself will Störgeräusche ausblenden

Die Liste der Fußballprofis, die Professor Dr. Ulrich Stöckle von der Berliner Charité behandelt hat, ist am Mittwoch um einen Namen erweitert worden. Wie der Werksklub mitteilte, hat sich Victor Boniface, der sich in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup eine Adduktorenverletzung zugezogen hat, erfolgreich von dem Arzt operieren lassen, bei dem neben vieler Münchner Profis zuletzt auch die Leverkusener Patrik Schick und Arthur waren. Am Montag soll Boniface mit seiner Reha in der „Werkstatt“ beginnen, Anfang April wird der Nigerianer zurück im Kader erwartet.