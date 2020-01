Trainingslager in La Manga : Werkself will schnell in den Wettkampfmodus finden

Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 9 Bilder Bayer 04 in La Manga eingetroffen.

La Manga Im Trainingslager in La Manga geht es weniger um physische Grundlagen, sondern vielmehr um spielerische Abläufe und die Suche nach dem richtigen Rhythmus. Die knappe Zeit in der kurzen Winterpause gelte es gut zu nutzen, betont Sportdirektor Simon Rolfes.

Leicht verspätet, aber guter Dinge hat die Werkself am frühen Samstagnachmittag ihr Quartier in La Manga bezogen. Bis kommenden Freitag nutzt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz das verglichen mit Deutschland im Januar milde Klima an der Südostküste Spaniens, um sich auf Bayers Rückrundenstart am 19. Januar beim SC Paderborn vorzubereiten. Bevor die Profis zügig in ihre Zimmer verschwanden, begrüßten sie alle noch den argentinischen Zugang Exequiel Palacios per Handschlag und mit ein paar netten Worten.

Auch bei der ersten Trainingseinheit am Nachmittag war die Stimmung im Team bestens. Pässe in die Tiefe, Laufwege, Abschlüsse und ein Trainingsspiel auf verkleinertem Feld standen bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein unter anderem auf dem Programm. Bosz griff dabei immer wieder korrigierend ein und ermahnte seine Spieler zum Beispiel, bei der letzten Aktion Richtung Torabschluss den Kopf zu heben und die Situation zu beurteilen: Wo stehen die Verteidiger? Wie sind die Laufwege der Angreifer? Was ist die beste Option?

„Wir können offensiv noch besser spielen und wir müssen besser verteidigen und mehr aus unseren Standardsituationen machen“, betonte der Trainer bereits vor dem Abflug nach Spanien. Das wird einer seiner Schwerpunkte während der Woche im Süden sein. „In der kurzen Winterpause versuchen wir, relativ schnell in den Rhythmus zu kommen und Spielabläufe zu trainieren. Das ist wichtig“, bestätigte Sportdirektor Simon Rolfes nach der ersten Übung.

Zugang Palacios ist an seinem ersten Tag bei Bayer 04 gut an- und reingekommen. Der 21-Jährige hinterließ einen guten ersten Eindruck. Trotz Jetlag und komplett neuem Umfeld zeigte er ein paar starke Pässe im Training und bewies dabei immer wieder gute Übersicht. Wie lange der Argentinier, der in seinem letzten Liga- und Pokalspiel für River Plate Buenos Aires jeweils ach Tätlichkeit die Rote Karte sah, auch nach seinem Wechsel gesperrt sein könnte, ist Rolfes zufolge noch unklar. Grundsätzlich gibt es die Regel, dass Karten und Sanktionen wettbewerbsübergreifend übertragen werden können. „Das wird sich zeitnah klären“, sagte der 37-Jährige. Die Frage, ob es im Trainingslager weitere Zu- oder auch Abgänge geben könnte, beantwortet er zurückhaltend: „Wir sind immer aktiv, aber ich glaube, in den nächsten Tagen wird es eher ruhig bleiben."

An Komfort mangelt es dem mit fünf Sternen dekorierten Hotel Príncipe Felipe jedenfalls nicht. Als Teil des La Manga Club Komplexes an der Costa Calidá, der unter anderem über einen großen Golfplatz, einen eigenen Strandbereich sowie insgesamt acht Fußballfelder und diverse weitere Sportplätze verfügt, bietet die Umgebung den Profis der Werkself ideale Bedingungen – inklusive Spa- Wellness- und Fitnessbereich. Bei Fußballteams aus ganz Europa erfreut sich das Ressort großer Beliebtheit. Zeitgleich mit Bayer 04 ist auch die zweite Mannschaft von Boszs ehemaligen Klub Ajax Amsterdam in La Manga, um Energie für die 2. niederländische Liga zu tanken. Das „Jong Ajax“-Team und die Werkself werden sich aber angesichts des riesigen Areals nicht in die Quere kommen.

Am Sonntagvormittag absolvieren die Spieler zunächst ein Fitness-Programm im Hotel. Das nächste Training unter freiem Himmel steht um 16 Uhr an. Dann sind wohl auch die noch fehlenden Südamerikaner Charles Aránguiz, Lucas Alario und Wendell sowie den Jamaikaner Leon Bailey nach ihrem um einen Tag verlängerten Urlaub bei der Mannschaft. Der Brasilianer Paulinho wird die Vorbereitung auf die Rückrunde der Bundesliga sowie die ersten Partien in der Bundesliga indes verpassen. Der 19-Jährige trainiert mit der brasilianischen Auswahl für das südamerikanische Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio, das vom 18. Januar bis zum 2. Februar in Kolumbien ausgetragen wird.