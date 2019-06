Drei Niederlagen zuletzt : Bayer 04 will gegen Paderborn Auftaktpleitenserie beenden

Leverkusen Die Deutsche Fußball-Liga hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Zum Auftakt empfängt die Werkself den Aufsteiger aus Paderborn - und will eine Negativserie beenden.

Zum ersten Mal seit 2015 startet Bayer 04 mit einem Heimspiel in die Bundesliga. Im NRW-Duell gegen Paderborn wird das von Peter Bosz trainierte Team am Wochenende des 17./18. August versuchen, die zuletzt negative Bilanz an ersten Spieltagen aufzupolieren. 2016 kassierte Leverkusen ein 1:2 in Mönchengladbach, 2017 gewann München mit 3:1 und vergangene Saison unterlag Bayer erneut der Fohlenelf zum Start (0:2). Gegen Paderborn soll diese Negativserie nun enden.

Alle Spieltage im Überblick:

gegen Paderborn (1. Spieltag; 17./18. August/Rückspiel: 17. bis 20. Januar 2020); in Düsseldorf (2.; 23. bis 25. August/24. bis 27. Januar); Hoffenheim (3.; 30. August bis 1. September/31. Januar bis 3. Februar); in Dortmund (4.; 13. bis 15. September/7. bis 10. Februar), 1. FC Union Berlin (5.; 20. bis 23. September/14. bis 17. Februar); in Augsburg (6.; 27. bis 29. September/21. bis 24. Februar); Leipzig (7.; 4. bis 6. Oktober/28. Februar bis 2. März); in Frankfurt (8.; 18. bis 20. Oktober/6. bis 9. März); Bremen (9.; 25. bis 27. Oktober/13. bis 16. März); Mönchengladbach (10.; 1. bis 3. November/20. bis 22. März), in Wolfsburg (11.; 8. bis 10. November/3. bis 6. April); Freiburg (12.; 22. bis 24. November/11. bis 13. April); in München (13.; 29. November bis 2. Dezember/17. bis 20. April); Gelsenkirchen (14.; 6. bis 8. Dezember/24. bis 27. August); in Köln (15.; 13. bis 15. Dezember/2. bis 4. Mai); Hertha BSC (16.; 17./18. Dezember/9. Mai), in Mainz (17.; 20. bis 22. Dezember/16. Mai).