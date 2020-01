Nach dem 3:0 gegen Düsseldorf : Die Werkself bleibt trotz Siegesserie selbstkritisch

Leverkusens Kai Havertz (l.) und Düsseldorfs Marcel Sobottka jagen dem Ball hinterher. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Gegen Fortuna Düsseldorf gelingt Bayer Leverkusen der dritte Ligasieg in Folge. Das sorgt bei der Werkself aber nur bedingt für Zufriedenheit.

Gegen Fortuna Düsseldorf ist der Werkself etwas gelungen, das ihr bislang in dieser Saison verwehrt blieb: Es war der dritte Ligasieg in Folge für das Team von Trainer Peter Bosz. Unmittelbar vor der Winterpause setzte sich Bayer in letzter Sekunde mit 1:0 in Mainz durch, die Rückrunde begann mit einem 4:1-Erfolg beim SC Paderborn. Nun folgte der 3:0-Heimsieg gegen die Fortuna. Es ist eine Bilanz, die nicht nach Missmut, sondern nach guter Laune klingt. Doch die wollte sich bei den Protagonisten nicht wirklich einstellen.

INFO Moussa Diaby ist ligaweit der Zweitschnellste Messung In der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf wurde Bayers Flügelspieler Moussa Diaby bei einem Sprint mit 35,95 Stundenkilometern gemessen. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesliga. Bislang war nur Achraf Hakimi von Borussia Dortmund schneller auf dem Rasen unterwegs – mit 36,20 Stundenkilometern.

„Wenn man 3:0 gewinnt und nicht gut gespielt hat, muss man zufrieden sein“, lautete daher das eher hadernde als lobende Fazit von Bosz. „Bis das zweite Tor gefallen ist, war ich nicht ruhig auf der Bank.“ Bayer habe über weite Strecken der Partie nicht das gezeigt, was er sehen wolle. „Wir hatte keinen Zugriff und haben den Ball nicht genug laufen lassen. Es war immer gefährlich für uns.“

In der Tat war es bis zum 2:0 durch Lars Bender (78.) lange ein offener Schlagabtausch. Die per Kopfball von Kai Havertz kurz vor der Halbzeit erzielte Führung brachte kaum Sicherheit ins Spiel der Gastgeber. Stattdessen gab es Chancen auf beiden Seiten, von denen Bayer zwar die besseren hatte, sie aber lange Zeit ebenso ungenutzt ließ, wie Düsseldorf. Lucas Alario verwandelte schließlich kurz vorm dem Abpfiff einen Foulelfmeter zum Endstand.

„Ich glaube, wir haben fußballerisch nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber dafür gut gekämpft“, sagte Havertz, der eigentlich erster Elfmeterschütze ist, den Strafstoß aber Alario überließ – eine „generöse Geste“, wie Bosz sagte. Der 20-Jährige wollte vor allem das Positive an Spiel und Ergebnis sehen. „Wir hatten dieses Mal das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das tut gut, weil wir in der Hinrunde oft gut gespielt, aber nichts Zählbares mitgenommen haben.“

Kapitän Lars Bender bemängelte indes Bayers fehlende Dominanz und die schwache Chancenverwertung. „Wir hätten es früher klarmachen müssen, damit es nicht so lange ein spannendes, kritisches Spiel bleibt.“ Er freute sich über den Sieg, schränkte aber ein: „Es muss auch klar sein, dass wir in Zukunft mehr machen müssen. Denn es kommen Gegner, die ihre Chancen besser nutzen und uns bestrafen können.“

Selbstkritik nach dem dritten Sieg in Folge und der Eroberung des fünften Tabellenplatzes – das ist auch ein Sinnbild für den Ehrgeiz, den das Team ausstrahlen will und muss, wenn es einen Platz unter den ersten vier Mannschaften erobern will. Bis dahin ist es aber freilich noch ein weiter weg. Das ist auch Jonathan Tah bewusst. Er sieht in dem Sieg gegen Düsseldorf allerdings ein Indiz dafür, dass die Werkself Fortschritte macht. In der Hinrunde sei es durchaus denkbar gewesen, dass Bayer noch den Ausgleich kassiert hätte. „Ich glaube, dass wir uns einen Tick weiterentwickelt haben. Aber wir müssen in Zukunft konsequenter sein und Chancen für den Gegner vermeiden, damit sie keine Luft mehr kriegen und ersticken.“

Das ist ein martialisches Bild, doch es spiegelt die Philosophie von Bosz wider. Der 56-Jährige will den Gegner mit viel Ballbesitz uns sicheren Pässen dominieren. Einen offenen Schlagabtausch sieht er nicht gerne auf dem Rasen. Die dafür nötige Dominanz hat die Werkself bislang nur in wenigen Partien ausgestrahlt. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr). Das Hinspiel endete mit einem torlosen Remis – trotz eines Leverkusener Chancenfeuerwerks. „Das wird etwas ganz anderes. Sie wollen den Ball haben und mitspielen“, sagt Tah. „Darauf müssen wir uns einstellen.“ Mit der bisherigen Punktausbeute sei er zufrieden, mit den jeweiligen Leistungen jedoch nicht: „Die Spiele gegen Paderborn und Düsseldorf sind nicht unser Maßstab.“