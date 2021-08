Sieben Punkte nach drei Spielen : Werkself startet mit viel Selbstvertrauen

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen ist der Saisonauftakt geglückt. Das liegt nicht zuletzt an der starken Offensive, die bislang drei Tore im Schnitt produziert hat.

Wer hätte das nach dieser holprigen Vorbereitung gedacht? Nach drei Bundesliga-Spieltagen grüßt die Werkself vom zweiten Tabellenplatz. Nur Wolfsburg (neun Punkte) steht vor den mit zwei Siegen und einem Remis gestarteten Leverkusenern. Wir schauen, in welchen Bereichen Bayer 04 schon richtig stark agiert – und an welchen Punkten Coach Gerardo Seoane mit seinem Team noch arbeiten muss.

Klarer Sieg in Augsburg

Klarer Sieg in Augsburg : Kerem Demirbays Foul und seine Signalwirkung

Das lief gut Mit drei Treffern im Schnitt ist die Tormaschinerie des Werksklub hervorragend angelaufen. Nur München und Dortmund haben bisher gleich oft jubeln dürfen. Patrik Schick und Moussa Diaby führen die klubinterne Scorerliste in der Liga aktuell mit jeweils zwei Treffern und einer Vorlage an. Vor dem Saisonstart hatte Seoane ausdrücklich Diaby genannt, als es darum ging, welche Spieler auch statistisch einen Schritt nach vorne machen müssen. Dass der junge Franzose inzwischen auch gut nach hinten arbeitet, ist ein weiterer Grund für den positiven Start des Werksklubs. Schick wirkt nach seinen Gala-Auftritten mit Tschechien bei der EM bislang zielstrebiger und selbstbewusster als noch in seinem ersten Jahr bei Bayer. Hinzu kommt das Spielglück mit zwei (offiziell gewerteten) Eigentoren der Gegner.