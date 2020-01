Wechsel im Sommer wohl fix : Kölns Toptalent Florian Wirtz zieht es zu Bayer

Leverkusen Der von diversen Topklubs umworbene 16-jährige Mittelfeldspieler wechselt wohl im Sommer vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Die offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus, doch übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Bayer Leverkusen die Dienste des 16-jährigen offensiven Mittelfeldspielers Florian Wirtz gesichert. Im Sommer soll das wohl größte Talent des 1. FC Köln in die Nachbarstadt wechseln. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie lange er sich an Leverkusen bindet, ist noch unbekannt.

Wirtz gilt als Hoffnungsträger der „Geißböcke“, deren Jugendarbeit in den vergangenen Jahren einige vielversprechende Spieler hervorgebracht hat. In Noah Katterbach (18), Ismail Jakobs (20) und Jan Thielmann (17) spielen gleich mehrere Eigengewächse im abstiegsbedrohten Team von Trainer Markus Gisdol, das nach vier Siegen in Folge zuletzt eine 1:5-Schlappe gegen Borussia Dortmund hinnehmen musste.