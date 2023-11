Europa League Bayer greift in Baku nach dem Gruppensieg

Die Reise ans Kaspische Meer treten die Leverkusener mit viel Selbstvertrauen an: Das Team von Trainer Xabi Alonso hat die vergangenen zehn Pflichtspiele gewonnen. Die Werkself spielt in dieser Saison ebenso attraktiven wie erfolgreichen Fußball, hat zudem in einigen Partien bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch gegen Widerstände anzukämpfen. Das zu spüren bekommen hat auch schon der Meister aus Aserbaidschan. Vor zwei Wochen, im Hinspiel in der BayArena, fegte Bayer den Gast aus Qarabag mit 5:1 vom Rasen.