Bayer 04 Leverkusen: Werkself gewinnt bei Paulinho-Debüt gegen Fortuna Sittard

Sittard Bayer 04 Leverkusen hat auch das letzte Testspiel vor dem Abflug ins Trainingslager nach Österreich gewonnen. Kevin Volland und Benjamin Henrichs erzielten beim 2:0 (1:0) am Samstagabend in Sittard die Tore. Paulinho feierte sein Debüt im Trikot der Werkself.

In der 72. Minute war es endlich soweit: Zum ersten Mal durfte sich Paulo Henrique Sampaio Filho, kurz Paulinho, das schwarz-rote Trikot mit der Nummer sieben überstreifen und den Rasen betreten. Und das für 18,5 Millionen Euro aus Vasco da Gama unters Bayer-Kreuz gewechselte brasilianische Talent deutete gleich an, dass er wohl schon in dieser Saison eine echte Verstärkung sein kann. Fast hätte er in der 86. Minute auch das erste Mal jubeln können – doch sein Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. "Es war ein wunderbares Gefühl, nach vier Monaten wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Paulinho. Wegen eines Armbruchs war der Brasilianer zuletzt nur Zuschauer. "Wir haben gewonnen, das ist gut. Jetzt geht's im Trainingslager darum, weiter an uns zu arbeiten und uns auf die neue Saison vorzubereiten."

Der Gastgeber aus der niederländischen Eredivisie konnte zunächst gut mithalten. Erst nach rund 20 Minuten übernahmen die von Heiko Herrlich trainierten Gäste das Kommando. Nach eher ungefährlichen Versuchen von Leon Bailey (2.) und Dominik Kohr (11.) war es schließlich Kevin Volland, der mit einem herrlichen Schuss in den Winkel aus 18 Metern das 1:0 erzielte (25.). Teamkollege Kai Havertz hatte den Treffer dank eines beherzten Einsatzes stark vorbereitet, Fortuna-Keeper Alexei Koselev war machtlos. Glück hatten die Leverkusener nur, als der Freistoß von Sittards Spielmacher Mark Diemers an den Pfosten prallte (29.).

Die Werkself hatte die Reise in die niederländische Provinz Limburg ohne Joel Pohjanpalo (Durchblutungsstörung im Fußknochen), Lukas Hradecky (Folgen einer Kiefer-OP), Panagiotis Retsos (Mittelhandbruch), Tin Jedvaj (Sonderurlaub nach WM), Julian Brandt (Leistungsdiagnostik in Leverkusen), Charles Aranguiz (Knieprobleme) und Karim Bellarabi (Schonung nach Kreislaufkollaps) angetreten.

Am Sonntag reist Leverkusen mit 28 Spielern nach Österreich. In Zell am See/Kaprun bereitet sich Bayer 04 bis zum 5. August einmal mehr auf die bevorstehende Saison vor. In Österreich sind weitere Testspiele gegen Basaksehir Istanbul (2. August) und Al-Wahda Mekka (5. August) geplant, die Generalprobe vor dem Auftakt im DFB-Pokal gegen den 1. CfR Pforzheim steigt am 11. August beim FC Valencia in Spanien.