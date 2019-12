2:1-Sieg in München : Bayer 04 beendet gegen Bayern einige Serien

2:1-Sieg in München

Leverkusen Bayer Leverkusen schlägt Rekordmeister München 2:1 beim Abschied von Uli Hoeneß und beendet dabei einige Serien. Leon Bailey schießt dabei nicht nur die Tore, er ist auch Bayers erster Doppeltorschütze gegen Bayern seit 33 Jahren.

Kurz vor dem Anpfiff wurde es feierlich. Uli Hoeneß, über Jahrzehnte Gesicht, Seele, Manager und Präsident des FC Bayern München, wurde im heimischen Stadion verabschiedet. Als Geschenk für die künftig wohl „etwas ruhigere Zeit am Tegernsee“, wie es der Stadionsprecher umschrieb, bekam er unter anderem einen Gamsbart überreicht. Zudem wird eine Lounge in der Allianz-Arena nach dem 67-Jährigen benannt. Dass sich der FC Bayern laut Vereinshymne zumindest in der Bundesliga mit einer gewissen Berechtigung „Forever Number One“ nennen kann, ist einer der Verdienste des streitbaren wie streitlustigen Funktionärs. Nun tritt er von der großen Fußballbühne ab – und hinterlässt gigantische Fußspuren.