Hinten anfällig, vorne harmlos : Bayer findet keinen Weg aus der Krise

Leipzigs Willi Orban und Marcel Halstenberg gehen mit Leverkusens Patrik Schick (v.l.) ins Kopfballduell. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Leverkusen Der Effekt des Trainerwechsels ist nach Bayer Leverkusens 0:2 in Leipzig verpufft. Xabi Alonso kriegt die Probleme der Werkself bislang nicht in den Griff, die Spieler flüchten sich in altbekannte Erklärungen und Durchhalteparolen.