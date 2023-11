An Xabi Alonsos Geburtstag Werder will Bayer die Feierlaune verderben

Alonso verbindet ein paar erfreuliche Erinnerungen mit Bremen. Für den FC Bayern schoss er gegen die Nordlichter im Oktober 2014 sein erstes von fünf Bundesligatoren. Es war ein listig unter die Mauer hindurch verwandelter Freistoß. In der Folgesaison traf er am ersten Spieltag mit dem Rekordmeister auf Werder und erzielte prompt das 1:0 – mit einem Volley aus über 20 Metern in den Winkel. Beide Partien endeten mit einem 6:0 für München.