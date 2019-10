Werder Bremen im Gegnercheck : Toprak soll für Stabilität sorgen

Leverkusen Der ehemalige Leverkusener Ömer Toprak gilt als Hoffnungsträger für die zuletzt schwächelnde Defensive der Norddeutschen. Bremen ist am Samstagabend (18.30 Uhr) zu Gast in der BayArena.

Das ist neu Der SV Werder Bremen hat seine Mannschaft im Sommer vor allem in der zweiten und dritten Reihe kräftig umgebaut, musste sich aber auch von zwei Leistungsträgern im Sturm verabschieden. Ex-Nationalspieler Max Kruse und zuvor der wichtigste Angreifer der Norddeutschen ging in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Auch Martin Harnik wechselte und schloss sich dem hanseatischen Rivalen Hambruger SV auf Leihbasis an. Im Gegenzug lotste Manager Frank Baumann Spieler nach Bremen, die dem Kader von Trainer Florian Kohfeldt mehr Möglichkeiten bieten. Königstransfer Niclas Füllkrug kehrte nach fünf Jahren zu seinem Ausbildungsverein an die Weser zurück, fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses aber noch lange aus. Der aus Hoffenheim geliehene, spielstarke Mittelfeldmann Leonardo Bittencourt soll für stärkeren Offensivdrang sorgen. Am meisten frisches Blut bekam aber die Abwehr. Dort gilt vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen vor allem Innenverteidiger Ömer Toprak als Hoffnungsträger. Aber auch der junge Marco Friedl (fest vom FC Bayern München verpflichtet) und der Schweizer Michael Lang (Borussia Mönchengladbach) bringen Bundesligaerfahrung mit. Spielmacher Fin Bartels (nach Knie-OP) und Abwehrroutinier Niklas Moisander (Muskelfaserriss) fallen aus.