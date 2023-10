13 Spiele ungeschlagen Deutschland sucht den Bayer-Besieger

Der aktuelle Lauf der Leverkusener mit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage seit Saisonstart beeindruckt auch im internationalen Vergleich. Aus den fünf Top-Ligen in Europa hat sich neben dem Werksklub bislang nur der französische Spitzenreiter OGC Nizza komplett schadlos halten können. Selbst die führenden Mannschaften aus Spanien, England und Italien – Real Madrid, Tottenham Hotspur und Inter Mailand – sind in dieser Spielzeit bereits als Verlierer vom Rasen gegangen. Und auch der FC Bayern hat zum Auftakt ein 0:3 im Supercup gegen Leipzig kassiert. Nun schickt sich Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an, den Nimbus der Werkself zu brechen. Anstoß an diesem Mittwoch im Hardtwaldstadion ist um 18 Uhr.