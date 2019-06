Bayer-Gerüchtecheck : Wechselt Charles Aránguiz zu West Ham United?

Leverkusen In der Bayer-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neusten Transfergeschichten rund um die Werkself. Heute: Charles Aránguiz.

Das Gerücht Einem Bericht des „Kicker“ zufolge soll Bayers Mittelfeldspieler Charles Aránguiz mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln. Offenbar ist West Ham United, der Tabellenzehnte der vergangenen Spielzeit in Englands höchster Spielklasse, am chilenischen Nationalspieler interessiert. „Die Leute wissen, dass ich mit denen gesprochen habe", sagte Aránguiz dem Fachmagazin über die Verantwortlichen in Leverkusen. „Die Entscheidung liegt bei ihnen. Wir werden sehen, was nach der Copa passiert."