Deadline-Day : Rashicas Wechsel zu Bayer 04 platzt in letzter Sekunde

Rashicas Wechsel zu Bayer 04 platzt in letzter Sekunde

Leverkusen Weil sich Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen nicht bei der Kaufoption einig werden, scheitert der Last-Minute-Transfer von Milot Rashica ins Rheinland. In Panagiotis Retsos verlässt ein Profi den Werksklub auf Leihbasis.

Immerhin lag es nicht wie 2014 beim 1. FC Köln und Eric Maxim Choupo-Moting an einem vermeintlich kaputten Faxgerät. Der Transfer des Linksaußen von Werder Bremen scheiterte daran, dass sich beide Klubs bei der Kaufoption nicht einigen konnten. „Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen“, sagte Sportgeschäftsführer Rudi Völler dem „Kicker“. Letztlich habe dann die Zeit für eine Einigung gefehlt.

Abgänge Kai Havertz (FC Chelsea), Kevin Volland (AS Monaco), Panagiotis Retsos (AS St. Etienne/Leihe), Adrian Stanilewicz (SV Darmstadt), Ayman Azhil (RKC Waalwijk/Leihe), Joel Pohjanpalo (Union Berlin/Leihe), Ramazan Özcan (Karriereende)

Zugänge Patrik Schick (AS Rom), Santiago Arias (Atlético Madrid/Leihe), Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern)

Der 24-jährige Kosovare sollte den Engpass in Bayers Offensive beheben, den Trainer Peter Bosz mehrfach ansprach und der sich durch die Verletzung von Stürmer Patrik Schick weiter verschärft hat. Auf dem linken Flügel sowie als vorderste oder hängende Spitze kam er bei Werder bereits zum Einsatz. Damit hätte Rashica neben seiner aus der Bundesliga bereits bekannten Qualitäten ein Hauptkriterium erfüllt: Vielseitigkeit. Seit Wochen wurde um den Bremer gepokert. Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig waren zunächst als neue Arbeitgeber im Gespräch, dann verdichteten sich die Anzeichen für einen Wechsel in die englische Premier League, und kurz vor Schluss klinkte sich der Europa-League-Teilnehmer aus Leverkusen ein. Vergeblich.

Rashica wäre mit seiner Schnelligkeit und Technik wohl ein Spieler nach dem Geschmack von Bosz gewesen. Zumal sich die beiden noch aus gemeinsamen Zeiten bei Vitesse Arnheim kennen. Der Niederländer war 2015 Rashicas erster Trainer nach dessen Wechsel aus dem Kosovo in die Eredivisie. Bosz machte ihn schnell zum Stammspieler. Im Januar 2018 wechselte der Angreifer für sieben Millionen Euro von Arnheim an die Weser. Im ersten Jahr in Deutschland lief es nicht gut, doch dann nahm der Nationalspieler eine rasante Entwicklung und avancierte zum Leistungsträger. Für Werder absolvierte er 74 Spiele und erzielte 24 Tore.