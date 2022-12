Früherer Bayer-Topscorer Was macht eigentlich. . .Leon Bailey?

In Birmingham läuft es für Bailey nach anfänglichen Schwierigkeiten durchaus gut. Waren ihm in seinem ersten Jahr in der höchsten englischen Spielklasse nicht zuletzt aufgrund von Verletzungen in 18 Partien lediglich drei Torbeteiligungen gelungen, stehen zur Hälfte dieser Spielzeit bereits drei Treffer und zwei Vorlagen in 14 Spielen auf dem Konto des inzwischen 25-Jährigen. Nur der dreifache englische Nationalstürmer Danny Ings hat bisher häufiger für den Klub aus der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs getroffen.