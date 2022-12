Frühere Bayer-Verteidiger Was machen eigentlich. . .Lars und Sven Bender? 

Dem Fußball ist das Brüderpaar, das 2016 mit der deutschen Olymiaauswahl Silber in Rio gewann, treu geblieben. Seit nun anderthalb Spielzeiten schnüren Lars und Sven die Schuhe für ihren Jugendverein TSV Brannenburg in der Kreisklasse Inn/Salzach 1 in Bayern. Derzeit führt der TSV die Liga trotz einer Partie weniger als der ärgste Verfolger SV Tattenhausen mit fünf Punkten Vorsprung an. Im letzten Spiel vor der Winterpause feierten die Brannenburger einen 6:0-Heimsieg gegen den SV Pang. Mann des Spiels war ohne Zweifel Lars Bender. Der langjährige Rechtsverteidiger der Leverkusener, der insgesamt 342 Partien für die Rheinländer bestritt, erzielte einen lupenreinen Hattrick und sorgte damit für die Entscheidung. In den zwölf Jahren zuvor waren ihm in allen Wettbewerben 27 Treffer für Bayer gelungen.