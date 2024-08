Lehren aus Testspiel-Pleite Was Bayer Leverkusens Profis aus London mitnehmen

Für Granit Xhaka war der Trip in die Hauptstadt Englands eine emotionale Angelegenheit. Das lag weniger an dem 1:4 (0:3) im Testspiel gegen den FC Arsenal, sondern an seiner Vergangenheit in London. Sieben Jahre trug der Schweizer das Trikot der „Gunners“, ehe er nach Leverkusen kam. Als er in der 79. Minute ausgewechselt wurde, brandete herzlicher Applaus im Stadion auf. Der 31-Jährige hat einen guten Eindruck hinterlassen und wird bis heute geschätzt. Nach dem Schlusspfiff folgten etliche Umarmungen mit ehemaligen Weggefährten. Alles sah harmonisch aus.