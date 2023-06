Von Schmidt bis Seoane Was Bayers Ex-Trainer heute machen

Roger Schmidt (87 Ligaspiele mit Bayer, Punkteschnitt: 1,70) Ein 2:6 in Dortmund beendete im März 2017 die 978 Tage währende Amtszeit des polarisierenden Coaches, der die Werkself zwei Mal in die Champions League führte, ehe die Abwärtsspirale begann. Bereits im Juli gleichen Jahres heuerte er in China bei Beijing Guoan an. Mit dem Klub gewann er den Pokal, im Sommer 2019 endete die Zusammenarbeit mit einer Vertragsauflösung. Nach einer Auszeit zog es ihn ein Jahr später zum PSV Eindhoven, wo er 2021 den Supercup und 2022 den Pokal gewann. Schmidt verlängerte seinen auslaufenden Vertrag nicht und wechselte vergangenen Sommer zu Benfica Lissabon. Den portugiesischen Topklub führte der 56-Jährige zur 38. Meisterschaft. Er ist damit der erste deutsche Trainer, der in Portugal den Titel gewann. Sein Vertrag läuft bis 2026.