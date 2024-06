Kader wird breiter Bayer wappnet sich für die Champions League

Garcia hat bis 2029 in Leverkusen unterschrieben, die kolportierte Ablösesumme liegt bei rund 18 Millionen Euro. Sportgeschäftsführer Simon Rolfes lobt die Übersicht und strategischen Fähigkeiten des Zugangs, der auch in stressigen Situationen auf dem Rasen ballsicher und schnell im Passspiel ist. Damit verfügt Alonso über eine Alternative für Granit Xhaka, der in der vergangenen Spielzeit im Grunde unersetzbar war und daher nur äußerst selten verschnaufen konnte – und wenn, hatte das Fehlen des Mittelfeld-Maestros meist unübersehbare Auswirkungen auf die Spielstruktur der Leverkusener. In Garcia, Xhaka, Robert Andrich sowie Exequiel Palacios hat der Coach nun vier starke Optionen für die neuralgische Position in seinem System, was die notwendige Rotation erleichtern dürfte.