Die Werkself im Trainingslager Bayer Leverkusen wandelt auf den Spuren Spaniens

In Richtung Donaueschingen fahren die Werkself und ihre Fans eigentlich nur ein Mal pro Saison, wenn das Auswärtsspiel beim SC Freiburg ansteht. Nun geht es für die Leverkusener aber schon vor dem Beginn der Pflichtspielrunde in den Schwarzwald. Ab Sonntag bereiten sich die Profis von Trainer Xabi Alonso in der 22.000-Einwohner-Kreisstadt vor. Bis Freitag wollen die Profis des Double-Siegers in Baden-Württemberg die Grundlagen für die neue Saison legen.