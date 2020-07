Bosz über Europa-League-Turnier : „Die Chance auf den Titel ist realistisch“

Der Europa-League-Titel zum Greifen nah? Bayer-Trainer Peter Bosz vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow Rangers am 11. März. Foto: dpa/David Inderlied

Leverkusen Am gestrigen Donnerstag endete für die Profis von Bayer 04 Leverkusen der Kurzurlaub nach der 2:4-Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Alle wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Nun ist die Vorbereitung auf die restliche Europa League gestartet.

Bei Bayer 04 Leverkusen gilt seit Donnerstag die ganze Konzentration der Vorbereitung auf die Europa League, in der zunächst am Donnerstag, 6. August nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers in der BayArena steigt, bevor die Liga in Turnierform zu Ende gespielt wird. Trainer Peter Bosz spricht über...

...die Vorbereitung „Wir haben ein bisschen Erfahrung damit, wieder zu starten, und waren nur zwei Wochen aus dem Trainings- und Spielbetrieb. Trotzdem ist die Vorbereitung auf ein Euro-League-Turnier ganz neu – es ist noch nie passiert, dass so etwas mittendrin gestoppt wurde und Monate später wieder anfängt. Normalerweise trifft man einen Gegner zwei Wochen nach dem Hinspiel wieder, jetzt liegen Monate dazwischen. Das ist neu. Alles ist ein bisschen anders. Du brauchst nicht so eine lange Vorbereitung, weil wir nach dem Pokalfinale nur zwei Wochen nicht trainiert und gespielt haben. Da verlierst du nicht die ganze Kondition.“

...den Urlaub „Auch wenn es nur zwei Wochen waren, war es wichtig, die Spieler in Urlaub zu schicken, damit sie im Kopf frisch bleiben. Wir sind jetzt alle fast zwölf Monate hintereinander in der Saison gewesen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass man elf Tage braucht, bis man abschalten kann. Da hatten wir ein bisschen mehr, aber es war schon schwierig. Erst war da noch die Enttäuschung nach dem Pokalfinale da, die ein bisschen länger blieb. Dann bereitet man sich gedanklich schon wieder auf den Neustart vor, ich hatte jeden Tag Kontakt mit Simon Rolfes und habe jeden Abend ein Spiel aus einer Liga geschaut.“

...den Fußball in Corona-Zeiten „Der gefällt mir besser, als ich gedacht hätte. Normalerweise machen Zuschauer ein Spiel besonders, und ich dachte, ohne Fans wäre es mehr wie bei Freundschaftsspielen. Aber das ist nicht so. Ich habe zum Beispiel Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo gesehen, und das hat mir sehr gut gefallen. Oder in der Premier League, in der es fast jeden Abend ein großes Spiel gab – das macht Spaß.“

...Vor- oder Nachteile von mehr Spielpraxis „Ich glaube, darauf hat keiner eine Antwort, weil es das ja noch nie gab. Andere Länder haben später wieder angefangen als wir, die damit die erste Liga in Europa war. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist? Eines ist sicher: Es ist unbekannt. Falls es ein Vorteil ist, werden wir versuchen, ihn so gut es geht zu nutzen. Engländer, Italiener und Spanier müssen jede Woche maximal alles geben, wir hatten zwei Wochen frei. Das ist besser als nichts. Wir müssen schauen, ob die anderen müde sind, das summiert sich in Englischen Wochen ja. Selbst in der Premier League haben sie gesagt, dass es verrückt ist, wie viele Spiele sie in so kurzer Zeit machen mussten. Wir können jetzt in der Vorbereitung noch einige Sachen machen. Dabei ist die Spielweise wichtig, aber es ist vor allem Kopfsache: Der Wille, Spiele zu gewinnen. Wir werden eine Mannschaft zusammen stellen, die das kann.“

Info Rangers mit drei Siegen in drei Testspielen Unterschied Während die Bundesliga Mitte Mai in den Spielbetrieb zurückkehrte und Bayer 04 zwischen dem 18. Mai und 4. Juli neun Bundesligapartien und Halbfinale und Endspiel im DFB-Pokal hatte, startet die schottische Premier League für die Glasgow Rangers erst am 1. August wieder mit dem Spiel beim FC Aberdeen. Testspiele Die Rangers sind erst seit dem 16. Juli wieder spielerisch aktiv, es gab Testpartien gegen Olympique Lyon, OGC Nizza (beide 2:0) und den FC Motherwell (4:0), hinzu kommt am morgigen Samstag ein Duell mit Coventry City.

...den umworbenen Kai Havertz „Wir haben noch nicht miteinander gesprochen, aber Kai ist im Training und ich rechne damit, dass er für die ganze Europa League bei uns sein wird.“

...das Europa-League-Turnier „Ich war noch nie Bundestrainer, also ist das vielleicht eine gute Übung für mich (lacht). Aber ab dem Viertelfinale wäre es tatsächlich wie bei einem Turnier mit einer Nationalmannschaft: Wir werden dann die ganze Zeit in Düsseldorf in einem Hotel sein und können nicht nach Hause. Das haben wir alles vorbereitet, aber dann ist es tatsächlich ein richtiges Turnier, das man zu Ende spielt. Das ist anders, aber sehr interessant.“