Kommentar zu Bayer 04 : Viel riskiert, viel gewonnen

Meinung Leverkusen Heiko Herrlich im Winter nach zwei Siegen sowie dem Weiterkommen in der Europa League und im Pokal zu entlassen, war die richtige Entscheidung. Peter Bosz hat der Werkself die richtigen Impulse gegeben.

Der Blick zurück fällt angesichts der Kraft des Moments schwer, aber die Erklärung von Bayers Champions-League-Einzug fängt im vergangenen Winter an. Und der war hart. Einen Tag vor Weihnachten setzten die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Rudi Völler Trainer Heiko Herrlich vor die Tür. Damals steckte die Werkself im Niemandsland der Tabelle fest, zeigte aber eine aufsteigende Tendenz und überwinterte in Pokal sowie Europa League. Dennoch kam man in der Chefetage zu dem Entschluss, dass ein neuer Impuls notwendig ist – und der hieß: Peter Bosz.