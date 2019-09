Baumgartlinger analysiert Dortmund-Pleite : Die Werkself macht zu wenig aus ihrem Ballbesitz

Dortmund Die Werkself lässt sich von heimstarken Dortmundern auskontern und kassiert beim 0:4 im Ruhrgebiet die erste Saisonniederlage. Julian Baumgartlinger will in der Effizienz des BVB den Knackpunkt des Spiels ausgemacht haben.

Julian Baumgartlinger gehört zu jener seltenen Spezies Profi-Fußballer, die direkt nach dem Schlusspfiff ein Spiel beredt analysieren kann. Auch nach der 0:4 (0:2)-Niederlage seiner Werkself bei Borussia Dortmund, bei der der Österreicher aufgrund des Fehlens von Kerem Demirbay (familiäre Gründe) von Beginn an spielte, hatte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler den in seinen Augen entscheidenden Faktor gleich ausgemacht.

Bayer 04 kam durch Karim Bellarabi (49.) und Kai Havertz (63.) zu guten Gelegenheiten, das Spiel auszugleichen beziehungsweise den Anschlusstreffer zu erzielen, ließ im Gegensatz zu den schwarz-gelben Gastgebern aber die Kaltschnäuzigkeit vermissen. „Wenn man am Ende kein Tor schießt, bringen auch 65 oder 66 Prozent Ballbesitz nichts. Da müssen wir besser und effizienter werden.“ Vor allem mit der vertanen Chance Bellarabis haderte Baumgartlinger. „Das ist in so einem engen Spiel entscheidend. Wenn man die nicht nutzt, kann es am Ende so ausgehen. Das sollte und darf nicht – ist aber leider so.“