Bayers Mittelstürmer Boniface steht für mehr als nur Tore

Für die Leverkusener geht es in der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League in Baku gegen Qarabag Agdam bereits um die Vorentscheidung im Kampf um den Gruppensieg. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt das Alonso-Team dann den kriselnden 1. FC Union Berlin in der BayArena. Boniface kennt den nächsten Gegner in der Liga bereits bestens aus dem Vorjahr. Mit Saint-Gilloise traf er sowohl in der Gruppe als auch im Achtelfinale auf die Köpenicker. In der Runde der letzten 16 Mannschaften erzielte Boniface beim 3:3-Remis im Hinspiel zwei Tore, beim 3:0-Erfolg der Belgier im Rückspiel bereitete er einen Treffer vor.