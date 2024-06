Bayers Saisonzeugnis 2023/24: der Angriff Boniface ist der Senkrechtstarter

89 Tore in der Bundesliga, 31 in der Europa League und 24 im Pokal: Die Offensive der Werkself war in den 53 Pflichtspielen in der zurückliegenden Double-Saison eine Klasse für sich. Dabei steuerten Bayers etatmäßige Angreifer 57 Treffer zum Erfolg bei – mit Shootingstar Victor Boniface an der Spitze.