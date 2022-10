VfL Wolfsburg im Gegnercheck : „Wölfe“ befinden sich im Aufwärtstrend

Leverkusen Nach einem misslungenen Saisonstart hat sich der von Niko Kovac trainierte VfL Wolfsburg in der Liga gefangen und geht mit einer Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen in das Duell mit Leverkusen.

Die Mannschaft Niko Kovac wird wie schon vor einer Woche beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach auf einen beinahe kompletten Kader zurückgreifen können. Der Trainer des VfL Wolfsburg muss lediglich Ersatz für Patrick Wimmer finden. Der Österreicher, im Sommer aus Bielefeld gekommen, hat sich beim 2:1-Sieg unter der Woche im Pokal bei Eintracht Braunschweig am Knöchel verletzt und ist nicht einsatzfähig. Ex-Nationalstürmer Max Kruse kann wegen eines Faserrisses derzeit nicht trainieren, spielt aber bereits seit Anfang September sportlich ohnehin keine Rolle mehr. In der Zentrale der Viererkette ist der 21-jährige Niederländer Micky van de Ven seit dieser Saison Stammspieler, links überzeugte zuletzt der Brasilianer Paulo Otávio mit zwei Vorlagen gegen Gladbach. Hinten rechts hat der deutsche Nationalspieler Ridle Baku sein Formtief überwunden. Im Sturm präsentierte sich der in der vergangenen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehene Omar Marmoush zuletzt treffsicher.