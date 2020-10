Keine Zuschauer erlaubt : BayArena bleibt gegen Nizza und Augsburg leer

Zwei Bayer-Fans warten auf den Anpfiff der Partie gegen Leipzig. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Der Werksklub verzichtet angesichts steigender Infektionszahlen in und um Leverkusen auf Zuschauer. Das Auswärtsspiel in Mainz am Samstag findet vor 250 Zuschauern statt.

Wer versucht, in der Pandemie den Überblick zu behalten, in welchen Bundesliga-Stadien aktuell wie viele Zuschauer zugelassen sind, dürfte leicht die Orientierung verlieren. Steigende Infektionsraten in den Städten der Erstligisten und fast täglich neue Empfehlungen der zuständigen Behörden machen es beinahe unmöglich, mit dem aktuellen Geschehen Schritt zu halten. Ursprünglich sollte das Auswärtsspiel der Werkself am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz vor 6800 Heimfans ausgetragen werden. Da inzwischen jedoch auch die rheinland-pfälzische Stadt am Rhein zum Risikogebiet erklärt wurde, musste der Tabellenvorletzte der Bundesliga die Planungen nach unten korrigieren: Erlaubt sind jetzt nur noch 250 Besucher.

Für Trainer Peter Bosz und sein Team wird es das vorerst letzte Spiel sein, das vor Publikum ausgetragen wird. Denn wie der Werksklub am Freitag mitteilte, werden die kommenden beiden Heimspiele in dem ebenfalls zum Risikogebiet erklärten Leverkusen komplett vor leeren Rängen stattfinden. Kommende Woche Donnerstag (22. Oktober, 18.55 Uhr) empfängt die Werkself zum Start in die Europa League OGC Nizza in der BayArena. Am darauffolgenden Montag (26. Oktober, 20.30 Uhr) sind der ehemalige Leverkusener Coach Heiko Herrlich und der FC Augsburg zu Gast.

„Uns fällt es sehr schwer, in den kommenden wichtigen Spielen auf die Unterstützung unserer Fans zu verzichten“, sagt Geschäftsführer Fernando Carro. „In diesen Zeiten jedoch wollen und müssen wir als Organisation unseren Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen, so wie es jeder Einzelne tun sollte. Wir hoffen, dass sich der Trend nicht nur in Leverkusen baldmöglichst wieder umkehren lässt.“ Zum Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt (7:0) vor rund einem Monat waren 300 Zuschauer erlaubt, im bislang einzigen Liga-Heimspiel gegen Leipzig vor wenigen Wochen (1:1) durften 6000 Zuschauer in die BayArena.

