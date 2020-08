Sommer-Fahrplan der Werkself : Bayer 04 verzichtet auf Trainingslager in Österreich

Jonathan Tah und Leon Bailey (l.) springen in den Zeller See. Foto: Jörg Schüler/ Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Den Plan, auch in diesem Sommer wieder im österreichischen Zell am See/Kaprun ihr Trainingslager zu beziehen, hat die Werkself verworfen. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bereitet sich ab Ende August in Leverkusen auf die neue Saison vor.

Bei der aktuellen Hitzewelle hätten die Profis der Werkself sicher nichts dagegen, sich im Zeller See eine Abkühlung zu holen. Doch daraus wird in diesem Sommer nichts. Das Trainingslager im österreichischen Zell am See/Kaprun wurde abgesagt. Wie der Verein mitteilte, bereitet sich die Mannschaft in Leverkusen auf die neue Saison vor. Am Freitag, 28. August, geht es für Coach Peter Bosz und seine Profis mit den obligatorischen Corona-Tests weiter. Es folgen die Leistungsdiagnostik und am 31. August das erste gemeinsame Training.

Viel Zeit bleibt der Werkself also nicht, sich auf ihr erstes Pflichtspiel vorzubereiten. Los geht es mit der ersten Runde des DFB-Pokals, die vom 11. bis 14. September ausgetragen wird. Der genaue Termin und die genaue Anstoßzeit stehen noch nicht fest. Die Leverkusener wissen bislang nur, dass sie beim Pokalsieger des Hamburger Fußball-Verbands antreten müssen. Dieser muss jedoch erst noch ausgespielt werden: Aktuell hoffen vier Amateuermannschaften aus dem hohen Norden, gegen Lars Bender und Co. antreten zu dürfen.

Dank Ausnahmegenehmigungen der Stadt Hamburg und der benachbarten Landkreise konnten im Hamburger Verbandspokal am vergangenen Wochenende die Halbfinalisten ermittelt werden. So stehen sich am Sonntag, 16. August, die beiden Nord-Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Jonathan Tahs Ex-Klub Altona 93 gegenüber. Eine Stunde später kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten SV Rugenbergen und TSV Sasel. Für beide Partien ist eine geringe Zuschaueranzahl zugelassen.