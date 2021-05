Vertrag bis 2026 : Bayer Leverkusen bindet Florian Wirtz langfristig

Leverkusen Florian Wirtz hat am Tag seines 18. Geburtstag einen langfristigen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben. Sportdirektor Simon Rolfes sieht in dem Toptalent ein „Versprechen für die Zukunft.“

„Sein herausragendes Talent war natürlich offensichtlich und hat Anlass zu großen Hoffnungen gegeben, als wir ihn Anfang 2020 als 16-Jährigen zu uns geholt haben. Dass Florian aber schon jetzt zu einer zentralen Figur unserer Profimannschaft werden würde, war sicherlich nicht zu erwarten. Angesichts seiner Jugend und der Tatsache, dass er gerade sein Abitur macht, ist dies eine außergewöhnliche Leistung“, so Völler. „Wenn Florian so weitermacht, kann er in den nächsten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler, zu einer Stütze unserer Mannschaft werden.“

Der nunmehr 18-Jährige, der seit Januar 2020 im Trikot der Werkself aufläuft, habe „bei Bayer 04 Leverkusen alles genau so vorgefunden, wie man es mir vorausgesagt und versprochen hat“, sagt er. „Ich spiele hier in einem super Verein, der zu den besten in Deutschland gehört und mit dem ich in den nächsten Jahren höchste Ziele in Angriff nehmen will“, betont Wirtz. „Ich konnte mich in einer tollen Mannschaft fußballerisch weiter verbessern – das ist und bleibt mein Anspruch. Mit meinen Leistungen will ich dazu beitragen, dass wir hier in naher Zukunft Titel erreichen können.“