Fünf Spiele ohne Sieg : Bayer 04 verspielt guten Saisonstart

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen befindet sich nach dem 0:2 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiterhin im Abwärtstrend. Im Angriff fehlt momentan die Durchschlagskraft und in der Defensive agieren die Rheinländer zu fahrig.

Es läuft die 95. Minute. Bayer Leverkusens Lucas Alario steht am Elfmeterpunkt und kann aus dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg ein 1:2 machen. Um ernsthaft für ein Remis in Frage zu kommen, ist es wohl zu spät. Der Anschlusstreffer wäre indes psychologisch wichtig. Der Argentinier läuft an, zielt auf die linke Ecke, doch Wolfsburgs Schlussmann Koen Casteels hat es geahnt und pariert den Ball. Es bleibt beim 0:2 (0:0), die Fans pfeifen. Erst als sich die Profis vor die Nordkurve stellen und Zusammenhalt einfordern, gibt es versöhnliche Gesänge.

Nach nun fünf Pflichtspielen ohne Sieg, darunter das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Karlsruher SC, macht sich Unmut in Leverkusen breit. Über allem schwebt die Frage: Was ist los mit der Werkself? Die war furios in die Saison gestartet, ist nach dem 1:5 gegen den FC Bayern aber nachhaltig ins Stolpern geraten. Die Antwort ist vielschichtig. Zum einen fehlten gegen Wolfsburg mit Patrik Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) und Moussa Diaby (Gelbsperre) zwei wichtige Torgaranten. Zudem hat inzwischen jeder Gegner begriffen, dass er Florian Wirtz auf den Füßen stehen muss, um Bayer seine wohl schärfste Kralle zu ziehen. Hinzu kommt, dass die Mannschaft sehr jung und extrem talentiert, aber eben auch fehleranfällig und in einem Lernprozess ist. Während des beeindruckenden Saisonstarts schien es wie von selbst zu laufen, nun ist aber reichlich Sand im Getriebe – und Gerardo Seoane ist plötzlich als Krisenmanager gefordert.