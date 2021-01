Frankfurt - Bayer 04 2:1 : Werkself verspielt Führung und kassiert zweite Saisonniederlage

Frankfurt Bayer 04 Leverkusen hat sich mit einer Niederlage aus der kurzen Winterpause zurückgemeldet. Bei Eintracht Frankfurt kam die von Peter Bosz trainierte Werkself zu einem 1:2 (1:1). Edmond Tapsoba unterläuft ein Eigentor.

Leverkusens Trainer Peter Bosz musste seine Mannschaft im Vergleich zum 1:2 gegen München - der ersten und bis dato einzigen Saisonniederlage - auf einer Position verändern. Anstelle von Daley Sinkgraven, der sich in der Winterpause mit dem Coronavirus infiziert hat, durfte Mitchell Weiser hinten links beginnen. Der 26-Jährige ist eigentlich ein Kandidat für die rechte Abwehrseite, doch da auch Sinkgravens Ersatz Wendell sich im Weihnachtsurlaub in seiner Heimat Brasilien mit dem Coronavirus infiziert hat, übernahm Weiser die Aufgaben als Linksverteidiger.

Die Hauptrolle auf dem neu verlegten Rasen in der hessischen Metropole hatten zunächst aber zwei andere: Florian Wirtz und Nadiem Amiri. Das 17-jährige Top-Talent der Werkself setzte den deutschen Nationalspieler mit einem perfekt getimten Heber gekonnt in Szene. Auch Amiris Abschluss mit der Hacke durch die Beine von Eintracht-Keeper Kevin Trapp verdiente das Prädikat sehenswert (10.).

Angespornt durch das herrliche Führungstor schien die Werkself die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, die nächsten Großchancen verbuchte jedoch Frankfurt. Während Makoto Hasebe zunächst noch am gut parierenden Bayer-Torhüter Lukas Hradecky scheiterte, ließ sich Amin Younes kurz darauf die Gelegenheit nicht mehr entgehen und traf zum Ausgleich (22.). Der Neapel-Leihspieler war nach einem Schnittstellenpass von Teamkollege Djibril Sow an den Ball gekommen.

Mit zunehmender Spielzeit verdiente sich die SGE das 1:1 mehr und mehr. Bayers Coach Bosz gab an der Seitenlinie immer wieder lautstark Anweisungen und griff korrigierend ein – viel besser wurde das Spiel seiner Leverkusener an diesem Nachmittag jedoch nicht. Gleich mehrere Profis wirkten nicht auf der Höhe des Geschehens, Stürmer Patrik Schick hing ebenso wie Moussa Diaby komplett in der Luft und in der Abwehr offenbarten sich immer wieder Lücken. Eine davon hätte Frankfurts Younes beinahe zum 2:1 für die Hausherren genutzt, doch dieses Mal versagten dem gebürtigen Düsseldorfer vor dem Tor die Nerven (39.). Sein Team blieb jedoch dran und ging nach einer Hereingabe von Daichi Kamada, die Bayers Innenverteidiger Edmond Tapsoba ins eigene Tor grätschte, mit 2:1 in Führung (54.) – zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient.

Bosz hatte genug gesehen und brachte in der 68. Minute in Lucas Alario, Kerem Demirbay und Karim Bellarabi drei frische Kräfte, um die drohende, zweite Saisonniederlage zu verhindern. Bayers Offensivbemühungen blieben jedoch zu zaghaft, es fehlten die entscheiden Ideen. Kamada hätte in der 73. Minute für Vorentscheidung sorgen können, doch der Japaner verzog deutlich. Leverkusens beste Gelegenheit auf den Ausgleich war noch ein leicht missglückter Abwehrversuch von Frankfurts Martin Hinteregger, der auf dem Querbalken landete (82.). Es blieb beim verdienten 2:1 für die Eintracht.

Weiter geht’s für die Werkself am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Am darauffolgenden Dienstag, 12. Januar, 20.45 Uhr, kommt es in der BayArena zum Wiedersehen mit Frankfurt im Pokal.

Statistik:

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm (86. Toure), Sow, Hasebe, Kostic - Kamada (76. Barkok), Younes (76. Kohr) - Silva. - Trainer: Hütter

Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Weiser (68. Demirbay) - Baumgartlinger - Wirtz (68. Alario), Amiri - Bailey, Schick, Diaby (68. Bellarabi). - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Tore: 0:1 Amiri (10.), 1:1 Younes (22.), 2:1 Tapsoba (54., Eigentor)

Zuschauer: keine

Beste Spieler: Hinteregger, Younes - Amiri, Wirtz

Gelbe Karten: keine

Torschüsse: 10:10

Ecken: 2:7

Ballbesitz: 38:62 %