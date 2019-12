0:1-Heimniederlage : Ideenlose Werkself unterliegt Berlin

Leverkusen Nächster Rückschlag für Bayer 04 Leverkusen. Das Team von Trainer Peter Bosz unterliegt Hertha BSC 0:1 (0:0). Im letzten Heimspiel des Jahres lässt die Werkself jegliche Kreativität und Durchschlagskraft vermissen.

Einen wichtigen Abschnitt ihres Fußballerlebens verbrachten Rudi Völler und Jürgen Klinsmann gemeinsam. Insgesamt 34 Mal stürmten der heutige Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen und der aktuelle Coach von Hertha BSC für die deutsche Nationalelf. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 schweißte sie für immer zusammen. Am Mittwoch standen sich die beiden Freunde erst zum dritten Mal nach ihrer aktiven Laufbahn als Kontrahenten gegenüber. Jubeln durfte am Ende aber nur Klinsmann: Berlin bezwang die Werkself auswärts mit 1:0 (0:0).

Die Stimmung unter dem Bayer-Kreuz durfte bereits vor der Partie als durchaus angespannt bezeichnet werden. In einem offenen Brief hatte die aktive Leverkusener Fan-Szene nach dem blamablen 0:2 beim 1. FC Köln sowohl Spieler als auch Verantwortliche des Werksklubs hart kritisiert. Von einem „Totalversagen“ sowie einer „Null-Bock-Einstellung“, die bei „jedem Sonntagskick in der Kreisliga“ überboten werde, war in dem Schreiben die Rede. Der Leverkusener Anhang zeigte zudem vor dem Anpfiff ein Transparent mit der Aufschrift: „Wenn man das Derby nicht ehrt, ist ein Sieg in München nichts wert.“