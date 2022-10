Bayer fünf Pflichtspiele ohne Sieg : Schwache Werkself verliert auch in Leipzig

Leipzigs Willi Orban (l.) im Kopfballduell mit Leverkusens Edmond Tapsoba. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Leipzig Bayer 04 Leverkusen hat seine Auswärtspartie bei RB Leipzig mit 0:2 (0:1) verloren und steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Im Spiel nach vorne präsentierte sich das Team von Trainer Xabi Alonso viel zu harmlos.

Der spanische Trainer der Leverkusener Gäste hatte seine Mannschaft im Vergleich zum spektakulären 2:2 unter der Woche bei Atlético Madrid in der Champions League auf vier Positionen verändert. Anstelle von Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong und Callum Hudson-Odoi durften überraschend Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah, Amine Adli und Jonathan Tah beginnen. Stürmer Patrik Schick, der zuletzt mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte, nahm zunächst auf der Bank Platz.

Die Hoffnung unter dem Bayer-Kreuz war groß, an den Achtungserfolg in der Königsklasse in der spanischen Hauptstadt anknüpfen zu können. Doch dass die neuformierte Mannschaft in dieser Zusammensetzung noch nie zusammengespielt hatte, machte sich in der ersten Halbzeit vor allem im Offensivspiel bemerkbar. Bayer hatte keine nennenswerte Szene in der gegnerischen Hälfte, stand aber immerhin defensiv recht sicher – mit einer entscheidenden Ausnahme.

Nach einem Missverständnis zwischen Piero Hincapie und Sinkgraven setze Erstgenannter zu einer Grätsche an, die Schiedsrichter Sven Jablonski mit einem Freistoß für die Sachsen ahndete. Den anschließenden ruhenden Ball schlug Dominik Szoboszlai in den Strafraum der Werkself, in dem sich niemand für Leipzigs gefährlichsten Angreifer Christopher Nkunku zuständig fühlte. Der Franzose konnte so ungehindert mit der einzigen Gelegenheit im ersten Abschnitt die Führung per Kopf erzielen (32.).

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann an etwas an Fahrt auf. Bei Szoboszlais Schuss aus spitzem Winkel parierte Lukas Hradecky im Tor der Gäste stark und verhinderte das 0:2 (57.). Im Anschluss und mit der Hereinnahme von Frimpong, Schick, Bakker und Exequiel Palacios bis Mitte der zweiten Halbzeit kam auch etwas mehr von Bayer im Spiel nach vorne, wirklich zwingende Aktionen gab es allerdings kaum. Sinkgraven probierte es mit einem Schuss innerhalb des Sechzehners, doch Torwart Örjan Nyland hatte bei seinem Debüt im RB-Trikot keine Probleme und hielt den Ball fest. Ein etwaiger Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, da der schwache Moussa Diaby in der Entstehung im Abseits stand.

Leipzig besann sich auf vereinzelte Konter – und die Taktik von Trainer Marco Rose ging auf. Nach einem Steilpass von Amadou Haidara spielte Timo Werner im Laufduell gegen Tah seine Schnelligkeitsvorteile aus und verwandelte sicher zum 2:0 (83.). Es war die Entscheidung.

Während Leipzig mit dem Erfolg gegen Leverkusen den kompletten Oktober ohne Niederlage (sieben Siege, zwei Remis) abgeschlossen hat, wartet Bayer seit nunmehr fünf Pflichtspielen auf einen „Dreier“. Mit Xabi Alonso sind die Rheinländer bisher nur beim Trainerdebüt des Spaniers auf der Bayer-Bank als Sieger vom Platz gegangen (4:0 gegen Schalke).

Weiter geht’s für Leverkusen am Dienstag in der Königsklasse gegen den FC Brügge (18.45 Uhr).

Leipzig: Nyland - Simakan (46. Gvardiol), Orban, Diallo - Henrichs, Schlager, Kampl (46. Haidara), Raum (70. Halstenberg) - Szoboszlai (71. Olmo), Nkunku (84. Silva), Timo Werner. - Trainer: Rose

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Fosu-Mensah (54. Frimpong), Amiri (65. Palacios), Andrich, Sinkgraven (65. Bakker) - Diaby, Hlozek (65. Schick), Adli (77. Hudson-Odoi). - Trainer: Alonso

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Tore: 1:0 Nkunku (32.), 2:0 Timo Werner (83.)

Zuschauer: 45.598

Beste Spieler: Nkunku, Henrichs - Sinkgraven

Gelbe Karten: Kampl (4), Diallo, Henrichs (5) - Tapsoba (2), Hincapie (3)

Torschüsse: 10:4

Ecken: 3:3

Ballbesitz: 46:54 %