Bayer 04 Leverkusen verleiht Niklas Lomb nach Sandhausen

Ersatztorwart soll Spielpraxis sammeln : Bayer 04 verleiht Lomb nach Sandhausen

Niklas Lomb wird in der kommenden Saison nicht das Leverkusener Trikot tragen. Foto: Miserius, Uwe

Leverkusen Torhüter Niklas Lomb soll in der kommenden Saison Spielpraxis in der 2. Bundesliga sammeln. Deshalb verleigt Bayer Leverkusen den Keeper an den SV Sandhausen.

Das teilte der Werksverein am Dienstag mit. „Für Niklas geht es darum, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, sagte Manager Jonas Boldt, „er wird nach einem Jahr zu uns zurückkehren. Wir schätzen seine Qualitäten sehr, Niklas hat in der vergangenen Saison als einer von drei Torhütern große Klasse bewiesen und durch seine Trainingsleistungen viel zum Erfolg unserer Mannschaft beigetragen.“

Der Vertrag Lombs, der seit 2010 im Verein ist, läuft noch bis zum 30. Juni 2020. In den Jahren 2015/16 war er an die Drittligisten Hallescher FC bzw. Preußen Münster ausgeliehen.

(areh)