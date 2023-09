Argentinier verlängert bis 2028 Bayer Leverkusen bindet Exequiel Palacios langfristig

Der 24-jährige Palacios fühlt sich nach etwas mehr als dreieinhalb Jahren in Leverkusen in seiner damaligen Einschätzung von Bayer 04 voll bestätigt. „Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte“, sagt Palacios. „Ich fühle mich in Leverkusen sehr, sehr wohl, hier habe ich mich als Spieler immer weiterentwickeln können. Und der große Name von Bayer 04 in meiner Heimat hat mit dafür gesorgt, dass ich immer im Blickfeld der Albiceleste geblieben bin. Mit Argentinien bin ich inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden. Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will.“